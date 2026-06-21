مقتل طفلة وشخص آخر بغارات على غزة.. وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما طفلة، وعن عدد من الجرحى، بغارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الاعتقال والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن طائرة مسيّرة استهدفت بصاروخ ساحة مدرسة ابن سينا بمخيم الشاطئ في مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة نقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب جراء اعتداء المستوطنين خلال هجوم استهدف قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما أصيب طفل برضوض طفيفة إثر محاولة أحد المستوطنين دعسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، نصب مستوطنون خيمة استيطانية جديدة على أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من قرية الرشايدة، بحماية من قوات الاحتلال، وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأهالي الذين احتجوا، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص بينهم طفلان خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدتي صوريف وبيت أمر، كما استولت على سيارة في بلدة حلحول شمال المحافظة.

وفي الأغوار الشمالية، أتلف مستوطنون خطاً ناقلاً للمياه، وسرقوا أجزاء منه في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس، كما أقدموا على تخريب عدادات مياه وأجزاء من شبكات الري المستخدمة في المزارع الفلسطينية.

وقتل ثلاثة فلسطينيين، أمس السبت، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على‏ وسط وجنوب قطاع غزة، بينما أصيب ثلاثة آخرون باعتداءات ‏المستوطنين شمال غرب الخليل في الضفة الغربية.