كييف-سانا‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية ‌‏”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة روسية.‏

وأوضح زيلينسكي في منشور على صفحته في منصة “إكس”، أنه “ورداً على الحرب الروسية ضد ‏أوكرانيا، نفذت سبع طائرات مسيّرة بحرية أوكرانية الصنع هجوماً قبالة سواحل ليبيا، ورغم كل ‏محاولات العدو لصد الهجوم، تم إغراق الفرقاطة الروسية “ميركوري”، وهي إحدى أحدث سفنهم، ‏والتي دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة”. ‏

وأضاف زيلينسكي: “كما تم تدمير مروحية قتالية من طراز كا-27 مع الفرقاطة، وكان هدفنا الثاني ‏سفينة الشحن الروسية “أنغارا”، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة وتمت إصابة الهدف”.‏

ولفت إلى أنّ القوات الأوكرانية تواصل عملياتها في المياه المحددة وتتصدى للعدوان الروسي، كما ‏تعمل البلاد على تطوير أسلحة أوكرانية الصنع.‏

وكانت تقارير أشارت أمس إلى وقوع انفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي ‏البحري، مرجحةً تعرضها لهجوم بواسطة مركبات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.‏

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات ‏العسكرية ‏المستمرة بينهما، والتي دخلت ‏عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات ‏الجوية المتبادلة، في إطار ‏سعي كل ‏طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية ‏للطرف الآخر.‏