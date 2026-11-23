كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية ”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة روسية.
وأوضح زيلينسكي في منشور على صفحته في منصة “إكس”، أنه “ورداً على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، نفذت سبع طائرات مسيّرة بحرية أوكرانية الصنع هجوماً قبالة سواحل ليبيا، ورغم كل محاولات العدو لصد الهجوم، تم إغراق الفرقاطة الروسية “ميركوري”، وهي إحدى أحدث سفنهم، والتي دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة”.
وأضاف زيلينسكي: “كما تم تدمير مروحية قتالية من طراز كا-27 مع الفرقاطة، وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الروسية “أنغارا”، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة وتمت إصابة الهدف”.
ولفت إلى أنّ القوات الأوكرانية تواصل عملياتها في المياه المحددة وتتصدى للعدوان الروسي، كما تعمل البلاد على تطوير أسلحة أوكرانية الصنع.
وكانت تقارير أشارت أمس إلى وقوع انفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي البحري، مرجحةً تعرضها لهجوم بواسطة مركبات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات العسكرية المستمرة بينهما، والتي دخلت عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة، في إطار سعي كل طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.