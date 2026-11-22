‏

واشنطن- سانا‏

‏ ‏

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسة الحدود المفتوحة قد تؤدي إلى تدمير ‏الدول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت قريبة من هذا المصير قبل عودته إلى ‏السلطة.‏

‏ ‏

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته تروث سوشال اليوم الأحد: إن بلاده ‏كانت على وشك الوصول إلى هذه المرحلة قبل عودته إلى البيت الأبيض.‏

‏ ‏

ويواصل ترامب انتقاد سياسات الهجرة التي يصفها بالمتساهلة، سواء في الولايات ‏المتحدة أم في عدد من الدول الحليفة.‏

‏ ‏

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، اتخذ ترامب سلسلة من ‏الإجراءات المشدَّدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، شملت إعلان حالة الطوارئ على ‏الحدود مع المكسيك، والتعهد بتنفيذ أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في ‏تاريخ البلاد.‏

‏ ‏

وأثارت هذه السياسات انتقادات من معارضي ترامب، الذين اتهموا إدارته بالتشدد ‏المفرط وتجاوز الصلاحيات في التعامل مع ملف الهجرة.‏