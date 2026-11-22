واشنطن- سانا
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسة الحدود المفتوحة قد تؤدي إلى تدمير الدول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت قريبة من هذا المصير قبل عودته إلى السلطة.
وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته تروث سوشال اليوم الأحد: إن بلاده كانت على وشك الوصول إلى هذه المرحلة قبل عودته إلى البيت الأبيض.
ويواصل ترامب انتقاد سياسات الهجرة التي يصفها بالمتساهلة، سواء في الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الحليفة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات المشدَّدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، شملت إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، والتعهد بتنفيذ أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في تاريخ البلاد.
وأثارت هذه السياسات انتقادات من معارضي ترامب، الذين اتهموا إدارته بالتشدد المفرط وتجاوز الصلاحيات في التعامل مع ملف الهجرة.
ترامب: سياسة الحدود المفتوحة قد تؤدي إلى تدمير الدول