أبو ظبي-سانا



بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال التداعيات الإنسانية للأوضاع في السودان جراء الحرب المستمرة فيه.



وأكد الوزير الاماراتي دعم بلاده الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.



وكانت الخارجية الإماراتية أكدت في بيان نشرته في أيلول الماضي، دعمها الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والتوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وإطلاق حوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال نحو حكومة مدنية.

