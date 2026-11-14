إدارة ترامب تطلب 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية

واشنطن-سانا‏

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية والبنية التحتية ‏للمطارات في الولايات المتحدة، وذلك عقب عطل في الاتصالات أجبر السلطات على وقف الرحلات الجوية المغادرة على ‏مستوى البلاد، وتسبب باضطراب آلاف الرحلات‎.‎

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن وزير النقل الأمريكي شون دافي قوله: إن الإدارة رفعت طلب التمويل إلى 50 مليار ‏دولار، بعدما كانت قد طلبت في وقت سابق 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية، ‏مشيراً إلى أن ضمان عمل نظام المراقبة بكفاءة يمثل أولوية ملحة‎.‎

ويتضمن طلب التمويل 10.1 مليارات دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، منها 7.2 مليارات دولار لتطوير منصة ‏أتمتة موحدة ومحطات عمل للمراقبين الجويين، ومليارا دولار لأنظمة الحوسبة السحابية، إضافة إلى ملياري دولار لاستبدال ‏أبراج المراقبة وتحسينها، و18 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالمطارات، بما فيها تحديث مباني الركاب القديمة أو ‏استبدالها‎.‎

ويأتي الطلب في ظل تكرار الأعطال التقنية وحوادث الطيران في الولايات المتحدة، حيث لا تزال إدارة الطيران الاتحادية ‏تعتمد على أنظمة حاسوبية قديمة، فيما سبق للكونغرس أن خصص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث ‏نظام المراقبة وزيادة أعداد المراقبين الجويين‎.‎

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق ‏الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود ‏مؤشرات على هجوم إلكتروني‎.‎