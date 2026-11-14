إدارة ترامب تطلب 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية

واشنطن-سانا
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية والبنية التحتية للمطارات في الولايات المتحدة، وذلك عقب عطل في الاتصالات أجبر السلطات على وقف الرحلات الجوية المغادرة على مستوى البلاد، وتسبب باضطراب آلاف الرحلات.
ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن وزير النقل الأمريكي شون دافي قوله: إن الإدارة رفعت طلب التمويل إلى 50 مليار دولار، بعدما كانت قد طلبت في وقت سابق 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية، مشيراً إلى أن ضمان عمل نظام المراقبة بكفاءة يمثل أولوية ملحة.
ويتضمن طلب التمويل 10.1 مليارات دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، منها 7.2 مليارات دولار لتطوير منصة أتمتة موحدة ومحطات عمل للمراقبين الجويين، ومليارا دولار لأنظمة الحوسبة السحابية، إضافة إلى ملياري دولار لاستبدال أبراج المراقبة وتحسينها، و18 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالمطارات، بما فيها تحديث مباني الركاب القديمة أو استبدالها.
ويأتي الطلب في ظل تكرار الأعطال التقنية وحوادث الطيران في الولايات المتحدة، حيث لا تزال إدارة الطيران الاتحادية تعتمد على أنظمة حاسوبية قديمة، فيما سبق للكونغرس أن خصص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث نظام المراقبة وزيادة أعداد المراقبين الجويين.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد لساعات، إثر عطل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وسط تأكيدات رسمية بعدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني.