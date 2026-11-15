بدء بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين في ‏حمص

حمص-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص اليوم ‏الأحد، بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين، ‏للموسم الزراعي 2026-2027، بهدف تأمين ‏مستلزمات زراعة المحصول وتوفير بذار معتمدة وفق ‏الخطة الزراعية للمحافظة.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة عمر عوض في تصريح ‏لمراسل سانا، أن البيع يشمل أصناف دوما 1، وشام 9، ‏ودوما 6، وشام 12، وشام 7، وذلك بموجب الترخيص ‏الزراعي، وبما يتوافق مع التنظيم الزراعي والخارطة ‏الصنفية المعتمدة من هيئة البحوث العلمية الزراعية.‏

وأشار عوض إلى أن المزارعين يمكنهم الحصول على ‏البذار من مقر فرع المؤسسة أو عبر المصارف ‏الزراعية التي تُشحن إليها الكميات، لافتاً إلى تبسيط ‏إجراءات البيع والاكتفاء بالترخيص الزراعي وثيقةً ‏وحيدةً للحصول على الكميات المخصصة لكل مزارع، ‏دون الحاجة إلى وثائق إضافية.‏

وأكد عوض توافر كميات كافية لتلبية احتياجات ‏المزارعين، مبيناً أن عمليات غربلة البذار وتعقيمها ‏مستمرة حتى نهاية موسم الزراعة، فيما حُدد سعر ‏الطن الواحد بـ 66 ألف ليرة سورية، وفق السعر ‏المعتمد من وزارة الزراعة.‏

يذكر أن حاجة محافظة حمص السنوية من بذار القمح ‏تتراوح بين 3000 و3500 طن، في حين استلم الفرع ‏خلال الموسم الماضي 2226 طناً من القمح من ‏المزارعين المتعاقدين معه.‏

وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على إنتاج بذار ‏محسنة ذات مواصفات فنية معتمدة، من خلال التعاقد ‏مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل ‏الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد القطاع الزراعي ‏ببذار عالية الجودة، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين ‏مردود المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما محصول ‏القمح.‏