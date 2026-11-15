بدء بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين في ‏حمص

حمص-سانا
بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص اليوم الأحد، بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين، للموسم الزراعي 2026-2027، بهدف تأمين مستلزمات زراعة المحصول وتوفير بذار معتمدة وفق الخطة الزراعية للمحافظة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة عمر عوض في تصريح لمراسل سانا، أن البيع يشمل أصناف دوما 1، وشام 9، ودوما 6، وشام 12، وشام 7، وذلك بموجب الترخيص الزراعي، وبما يتوافق مع التنظيم الزراعي والخارطة الصنفية المعتمدة من هيئة البحوث العلمية الزراعية.
وأشار عوض إلى أن المزارعين يمكنهم الحصول على البذار من مقر فرع المؤسسة أو عبر المصارف الزراعية التي تُشحن إليها الكميات، لافتاً إلى تبسيط إجراءات البيع والاكتفاء بالترخيص الزراعي وثيقةً وحيدةً للحصول على الكميات المخصصة لكل مزارع، دون الحاجة إلى وثائق إضافية.
وأكد عوض توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المزارعين، مبيناً أن عمليات غربلة البذار وتعقيمها مستمرة حتى نهاية موسم الزراعة، فيما حُدد سعر الطن الواحد بـ 66 ألف ليرة سورية، وفق السعر المعتمد من وزارة الزراعة.
يذكر أن حاجة محافظة حمص السنوية من بذار القمح تتراوح بين 3000 و3500 طن، في حين استلم الفرع خلال الموسم الماضي 2226 طناً من القمح من المزارعين المتعاقدين معه.
وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على إنتاج بذار محسنة ذات مواصفات فنية معتمدة، من خلال التعاقد مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد القطاع الزراعي ببذار عالية الجودة، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مردود المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما محصول القمح.