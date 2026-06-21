الخارجية الفلسطينية تدين منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا‏

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي ‏الفلسطينية وترحيله، بعد إخضاع أعضائه للتحقيق والاستجواب واحتجازهم لساعات طويلة‎.‎

واعتبرت الوزارة، في بيانٍ وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ‏وللحريات النقابية، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف عزل الشعب الفلسطيني ومنع الوفود الدولية والمتضامنين من ‏الاطلاع على واقع الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة‎.‎

وأكدت أن استهداف الوفد اليوناني يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحد من تنامي التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ‏ومؤسساته الوطنية، ومنع نقل صورة الأوضاع الميدانية والانتهاكات إلى المجتمع الدولي‎.‎

وأضافت: إن سلطات الاحتلال تواصل أيضاً التضييق على المتضامنين الدوليين والوفود الأجنبية، من خلال إجراءات ‏تعسفية تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الحركة والعمل والتضامن النقابي‎.‎

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنقابية الدولية إلى إدانة هذه الممارسات، واتخاذ خطوات عملية للضغط ‏على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني‎.‎

كما طالبت بضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية الدولية، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول إلى الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة أنشطتها بحرية ودون قيود‎.‎

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، وفداً نقابياً يونانياً من دخول فلسطين، رغم تلبيته دعوة رسمية ‏من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية‎.‎