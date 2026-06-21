الخارجية الفلسطينية تدين منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية وترحيله، بعد إخضاع أعضائه للتحقيق والاستجواب واحتجازهم لساعات طويلة.
واعتبرت الوزارة، في بيانٍ وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللحريات النقابية، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف عزل الشعب الفلسطيني ومنع الوفود الدولية والمتضامنين من الاطلاع على واقع الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن استهداف الوفد اليوناني يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحد من تنامي التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومنع نقل صورة الأوضاع الميدانية والانتهاكات إلى المجتمع الدولي.
وأضافت: إن سلطات الاحتلال تواصل أيضاً التضييق على المتضامنين الدوليين والوفود الأجنبية، من خلال إجراءات تعسفية تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الحركة والعمل والتضامن النقابي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنقابية الدولية إلى إدانة هذه الممارسات، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية الدولية، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة أنشطتها بحرية ودون قيود.
ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، وفداً نقابياً يونانياً من دخول فلسطين، رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية.