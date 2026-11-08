خلال أسبوع.. نزع 1041 لغماً وعبوة ناسفة ومخلفات حرب في اليمن

عدن-سانا
أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نزع 1041 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة في اليمن، خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، في إطار عملياته المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب.
وأوضح مشرع “مسام” في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن فرق المشروع تمكنت من نزع 973 ذخيرة غير منفجرة، و46 لغماً مضاداً للدبابات، و16 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 6 عبوات ناسفة.
بدوره، ذكر مدير مشروع “مسام” أسامة القصيبي أن إجمالي ما تمكنت فرق المشروع من نزعه منذ انطلاق عملياته شمل 431.033 ذخيرة غير منفجرة، و153.430 لغماً مضاداً للدبابات، و7.858 لغماً مضاداً للأفراد، و8.720 عبوة ناسفة، فيما بلغ إجمالي المساحات التي جرى تطهيرها 86.964.108 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية.
يذكر أنّ مشروع مسام هو مشروع إنساني سعودي هدفه تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن هناك، وإنشاء آلية لدى المجتمع اليمني تمكنه من تحمل المسؤولية على المدى الطويل.