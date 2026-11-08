خلال أسبوع.. نزع 1041 لغماً وعبوة ناسفة ومخلفات حرب في اليمن

عدن-سانا ‏

أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نزع 1041 لغماً ‏وذخيرة وعبوة ناسفة في اليمن، خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي، في إطار عملياته ‏المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحرب.‏

وأوضح مشرع “مسام” في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، أن فرق المشروع تمكنت من ‏نزع 973 ذخيرة غير منفجرة، و46 لغماً مضاداً للدبابات، و16 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة ‏إلى 6 عبوات ناسفة.‏

بدوره، ذكر مدير مشروع “مسام” أسامة القصيبي أن إجمالي ما تمكنت فرق المشروع من ‏نزعه منذ انطلاق عملياته شمل 431.033 ذخيرة غير منفجرة، و153.430 لغماً مضاداً ‏للدبابات، و7.858 لغماً مضاداً للأفراد، و8.720 عبوة ناسفة، فيما بلغ إجمالي المساحات التي ‏جرى تطهيرها 86.964.108 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية.‏

يذكر أنّ مشروع مسام هو مشروع إنساني سعودي هدفه تطهير المناطق اليمنية ‏من الألغام ‏الأرضية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز ‏الأمن هناك، وإنشاء آلية لدى ‏المجتمع اليمني تمكنه من تحمل المسؤولية على المدى ‏الطويل.

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