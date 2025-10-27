بسبب عرض مضلل… أستراليا تقاضي شركة مايكروسوفت

كانبرا-سانا

أعلنت هيئة المنافسة الأسترالية اليوم مقاضاة شركة مايكروسوفت بتهمة نقل معلومات “كاذبة أو مضللة” إلى نحو2.7 مليون أسترالي اشتركوا في خدمة “مايكروسوفت 365” التي تضم حزمة تطبيقات “أوفيس”.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إنّ الشركة عرضت على الزبائن خيارين، إما دفع مبلغ إضافي في مقابل عرض يتضمن “كوبايلت” أو إلغاء كل اشتراكاتهم، بينما يوجد خيار ثالث لا يظهر إلا عند بدء المشترك عملية الإلغاء ويتيح الاحتفاظ بما يُسمى “العرض الكلاسيكي” أي من دون خدمة “كوبايلت” وبالسعر الأساسي.

بدورها قالت رئيسة الهيئة جينا كاس غوتليب: “سنقول أمام المحكمة إن مايكروسوفت أغفلت عمداً الإشارة إلى الباقات الكلاسيكية في تواصلها مع الزبائن، وأخفت وجودها حتى يبدأ المشتركون عملية إلغاء اشتراكاتهم، بهدف زيادة عدد المستهلكين للباقات الأعلى سعراً التي تشمل كوبايلت”.

ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية ضد مايكروسوفت أستراليا والشركة الأم. واتهمت هيئة المنافسة “مايكروسوفت” بالانخراط في ممارسات مماثلة منذ 31 تشرين الأول 2024.

وقد تواجه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة احتمال فرض غرامة عليها قدرها 30 مليون دولار أو أكثر عن كل انتهاك.