البديوي يؤكد أهمية حماية أمن الممرات البحرية والجوية

براغ-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم السبت، أهمية حماية أمن الممرات البحرية والجوية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال البديوي في جلسة حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، على هامش أعمال منتدى غلوبسيك الأمني العالمي 2026 في العاصمة التشيكية براغ: إن المنطقة شهدت تطورات أثرت على الأمن والاستقرار بشكل كبير، مضيفاً: إن دول المجلس واصلت جهودها لخفض التصعيد، وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأشار الأمين العام إلى أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية، موضحاً أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطاً بصورة غير مسبوقة، وأي اضطراب في منطقة الخليج والممرات البحرية المحيطة بها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الدولي.

ولفت البديوي إلى أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبح مصلحة دولية مشتركة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد السبت الماضي خلال القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى في اليونان، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والرؤى لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.