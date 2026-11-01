سيول وأمطار غزيرة تدفع إلى إجلاء سكان جنوب غرب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا
تسببت أمطار غزيرة وسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة في جنوب غرب الولايات المتحدة بإجلاء سكان وإصدار تحذيرات من الفيضانات اليوم الأحد، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار وغمر الطرق والمنازل.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المحلية في ولاية كولورادو توقعت ارتفاع منسوب نهر سان خوان إلى أكثر من 5.8 أمتار، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل خلال فيضان عام 1911 والبالغ 5.4 أمتار، فيما أصدرت تحذيرات لسكان المناطق القريبة من النهر، وأغلقت أحد الطرق السريعة.
وفي ولاية أريزونا، صدرت أوامر إخلاء في مناطق من سيدونا وكامب فيردي، فيما شهدت مدينة توسان هطول أمطار خلال يومين تعادل كمياتها ما يسقط عادة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع توقعات بهطول نحو 10 سنتيمترات إضافية.
وامتدت تحذيرات الفيضانات إلى مناطق في أريزونا وجنوب يوتا وجنوب غرب كولورادو وغرب نيو مكسيكو وجنوب نيفادا، وسط مخاوف من تجدد السيول وتهديدها للمناطق السكنية والبنية التحتية.
وبدأت موجة الأمطار الغزيرة مساء السبت، ومن المتوقع استمرار مخاطر الفيضانات المفاجئة حتى يوم الإثنين، ولا سيما في المناطق التي تشبعت تربتها بالمياه جراء الهطولات السابقة.