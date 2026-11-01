سيول وأمطار غزيرة تدفع إلى إجلاء سكان جنوب غرب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تسببت أمطار غزيرة وسيول مفاجئة اجتاحت مناطق واسعة في جنوب غرب ‏الولايات المتحدة بإجلاء سكان وإصدار تحذيرات من الفيضانات اليوم الأحد، وسط ‏مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار وغمر الطرق والمنازل.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات المحلية في ولاية كولورادو توقعت ارتفاع ‏منسوب نهر سان خوان إلى أكثر من 5.8 أمتار، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل ‏خلال فيضان عام 1911 والبالغ 5.4 أمتار، فيما أصدرت تحذيرات لسكان المناطق ‏القريبة من النهر، وأغلقت أحد الطرق السريعة.‏

وفي ولاية أريزونا، صدرت أوامر إخلاء في مناطق من سيدونا وكامب فيردي، فيما ‏شهدت مدينة توسان هطول أمطار خلال يومين تعادل كمياتها ما يسقط عادة خلال ‏شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع توقعات بهطول نحو 10 سنتيمترات إضافية.‏

وامتدت تحذيرات الفيضانات إلى مناطق في أريزونا وجنوب يوتا وجنوب غرب ‏كولورادو وغرب نيو مكسيكو وجنوب نيفادا، وسط مخاوف من تجدد السيول ‏وتهديدها للمناطق السكنية والبنية التحتية.‏

وبدأت موجة الأمطار الغزيرة مساء السبت، ومن المتوقع استمرار مخاطر الفيضانات ‏المفاجئة حتى يوم الإثنين، ولا سيما في المناطق التي تشبعت تربتها بالمياه جراء ‏الهطولات السابقة.‏