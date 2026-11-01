‏الشبكة اليمنية توثق 53 جريمة وانتهاكاً لميليشيا الحوثي في تعز خلال 48 ساعة

عدن-سانا‏

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 53 جريمة وانتهاكاً بحق ‏المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، إضافة إلى إطلاق نحو 417 مقذوفاً على ‏مناطق سكنية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في تصعيد تزامن مع استمرار الحصار ‏وعرقلة حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية.‏

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الوقائع الموثقة شملت القتل ‏والإصابة بالقصف والقنص، والاختطاف والاحتجاز في أماكن مجهولة، ومداهمة ‏المنازل، واستهداف الأحياء السكنية والطرق العامة، واقتحام منشآت مدنية ونهب ‏محتوياتها، وزراعة العبوات المتفجرة والألغام في ممرات المدنيين، بالتزامن مع تشديد ‏القيود المفروضة على تنقل السكان ووصول الغذاء والدواء والوقود.‏

قتلى وجرحى جراء القصف والقنص

وأشارت الشبكة إلى أن اعتداءات ميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم ‏طفل وطفلة، وامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً أُصيبت برصاصة قناص تابع للميليشيا في ‏قرية العمد بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ.‏

كما وثق التقرير إصابة 19 مدنياً، بينهم أربع نساء وسبعة أطفال، أحدهم طفل يبلغ من ‏العمر عامين، أُصيب بشظايا في الرأس إثر استهداف منزله بقذيفة هاون أطلقتها الميليشيا ‏على منطقة نجد العروس.‏

ولفت التقرير إلى أن القصف الحوثي خلال الفترة المشمولة بالتوثيق تركز على منطقة ‏كحلان والقرى المحيطة بها في مديرية صبر الموادم، جنوب شرقي مدينة تعز، والتي ‏تتعرض لقصف مكثف منذ أيام، إضافة إلى قرى دبة والقحفة والعمد ومناطق أخرى في ‏الأقروض بمديرية المسراخ، ومنطقة نجد العروس.‏

زراعة عبوات ناسفة وإصابة طفلين

ووثق الفريق الميداني للشبكة زراعة الميليشيا عبوات ناسفة وألغاماً في ممرات المدنيين ‏بقرية المكيشة في منطقة قدس بمديرية المواسط، جنوب محافظة تعز، ما تسبب بإصابة ‏طفل وشقيقته بجروح.‏

وحذرت الشبكة من أن استمرار الحصار الناري على مناطق كحلان والأقروض والرهن ‏والعارضة، جنوب شرقي مدينة تعز، وعرقلة وصول فرق الإسعاف والمساعدات الطبية ‏والغذائية، يضاعفان معاناة المدنيين، ويحولان دون إجلاء الجرحى والمرضى، ويهددان ‏بتحويل إصابات قابلة للعلاج إلى وفيات كان بالإمكان تداركها.‏

أوضاع إنسانية صعبة

وأكد التقرير أن سكان مدينة تعز يواجهون أوضاعاً إنسانية متفاقمة جراء الحصار ‌‏والقصف المتكرر للأحياء السكنية، وما يخلفانه من قتلى وجرحى، في ظل تراجع قدرة ‌‏الأسر والمرافق الصحية على تحمل تداعيات هذه الأوضاع.‏

وأطلقت الشبكة، في ظل هذه الاعتداءات، نداء استغاثة عاجلاً إلى المجتمع الدولي ‏للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين في تعز، ولا سيما في مناطق كحلان ‏والأقروض والرهن والعارضة، والضغط على الميليشيا لوقف القصف العشوائي ‏واستهداف القرى والأحياء السكنية، وإنهاء الحصار الناري والقيود المفروضة على حركة ‏السكان والإمدادات الأساسية.‏

مطالب بحماية المدنيين

وطالبت بتأمين وصول فرق الإسعاف والإغاثة، وإجلاء الجرحى والمرضى دون ‏عوائق، وضمان وصول مساعدات طبية وغذائية وإيوائية عاجلة إلى الأسر المحاصرة، ‏وتوفير الوقود والأدوية والمستلزمات اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات والخدمات ‏الأساسية.

‏وشددت الشبكة على أن حماية المدنيين وتمكين المصابين والمرضى من الوصول إلى ‏العلاج ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل، وأن استمرار عرقلة الإسعاف والإمدادات يفاقم ‏الخسائر البشرية ويعمق معاناة السكان.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت، في تقرير نشرته في 30 تشرين الأول ‏الماضي، 2264 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، ‏خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول حتى 29 تشرين الأول الماضي، في تصعيد ‏شمل القتل والإصابة والاختطاف والقصف واستهداف المنازل والمنشآت المدنية.