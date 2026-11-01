تحالف “كواد” يؤكد حرية الملاحة بالممرات البحرية بما فيها مضيقا ‏هرمز وباب المندب

واشنطن-سانا‏

أكد وزراء خارجية تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة والهند ‏واليابان وأستراليا، أهمية حرية الملاحة في الممرات البحرية العالمية بما ‏فيها مضيقا هرمز وباب المندب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن بيان لوزراء خارجية تحالف ‌‏”كواد” صدر بعد لقائهم على هامش أعمال قمة وزراء خارجية مجموعة ‏العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية: “إن كواد يقر بأهمية الممرات ‏البحرية الحيوية، والتدفق المتواصل للتجارة، وأمن الطاقة، وحرية ‏وسلامة مرور السفن من دون فرض رسوم عبور”.‏

وشدد البيان على “الضرورة المطلقة لحماية وصون حقوق وحريات ‏الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب”.‏

من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية “تحالف كواد” عن قلقهم البالغ ‏إزاء “الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك من خلال فرض قيود تعسفية على ‏الصادرات”، منتقدين “السياسات والممارسات غير القائمة على آليات ‏السوق التي تؤدي إلى فائض في الطاقة الإنتاجية”، معتبرين أنها تتسبب ‏في اضطراب سلاسل التوريد العالمية في الصناعات الحيوية.‏

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في منشور عبر منصة ‌‏“إكس” في وقت سابق اليوم أهمية ضمان أمن الممرات التجارية ‏الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على انسيابية ‏حركة التجارة، مشدداً على ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الآمنة ‏وتوسيعها، ولا سيما المتعلقة بالمعادن الحيوية.‏

يشار إلى أن تحالف كواد أو ما يُعرف رسمياً بـ”الحوار الأمني الرباعي”، ‏هو شراكة دبلوماسية وأمنية تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والهند ‏واليابان وأستراليا، نشأ عام 2004 ويركز على التعاون في تمويل ‏مشاريع الموانئ الإستراتيجية وتأمين الملاحة الدولية.‏