تحالف “كواد” يؤكد حرية الملاحة بالممرات البحرية بما فيها مضيقا ‏هرمز وباب المندب

واشنطن-سانا
أكد وزراء خارجية تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، أهمية حرية الملاحة في الممرات البحرية العالمية بما فيها مضيقا هرمز وباب المندب.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن بيان لوزراء خارجية تحالف ”كواد” صدر بعد لقائهم على هامش أعمال قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية: “إن كواد يقر بأهمية الممرات البحرية الحيوية، والتدفق المتواصل للتجارة، وأمن الطاقة، وحرية وسلامة مرور السفن من دون فرض رسوم عبور”.
وشدد البيان على “الضرورة المطلقة لحماية وصون حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب”.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية “تحالف كواد” عن قلقهم البالغ إزاء “الإكراه الاقتصادي، بما في ذلك من خلال فرض قيود تعسفية على الصادرات”، منتقدين “السياسات والممارسات غير القائمة على آليات السوق التي تؤدي إلى فائض في الطاقة الإنتاجية”، معتبرين أنها تتسبب في اضطراب سلاسل التوريد العالمية في الصناعات الحيوية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في منشور عبر منصة “إكس” في وقت سابق اليوم أهمية ضمان أمن الممرات التجارية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة، مشدداً على ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الآمنة وتوسيعها، ولا سيما المتعلقة بالمعادن الحيوية.
يشار إلى أن تحالف كواد أو ما يُعرف رسمياً بـ”الحوار الأمني الرباعي”، هو شراكة دبلوماسية وأمنية تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وأستراليا، نشأ عام 2004 ويركز على التعاون في تمويل مشاريع الموانئ الإستراتيجية وتأمين الملاحة الدولية.