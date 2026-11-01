تزويد المراقبين التموينيين في حلب بالكاميرات المحمولة لتعزيز الرقابة

حلب-سانا



سلّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من الكاميرات المحمولة للمراقبين التموينيين، بهدف تطوير أدوات الرقابة الميدانية وتوثيق إجراءات التفتيش، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب الفعاليات التجارية.



وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عادل حلاق، في تصريح لـ سانا، أن تسليم الكاميرات يأتي ضمن خطوات الوزارة الرامية إلى تحسين واقع الرقابة التموينية، وتعزيز الثقة بين المراقبين والمستهلكين وأصحاب الفعاليات التجارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستكمل جهود تطوير أدوات العمل الرقابي، بعد إطلاق نظام الاستجابة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) .

من جهته، بيّن رئيس شعبة التموين في مدينة الأتارب مصطفى زكريا، في تصريح مماثل، أن الكاميرات تسهم في توثيق عمل المراقبين خلال الجولات التموينية، والحد من الخلافات التي قد تنشأ بينهم وبين أصحاب الفعاليات حول إجراءات التفتيش، موضحاً أنها توفر حماية للطرفين وتحد من حالات الابتزاز أو طلب الرشى.

بدوره، أوضح المهندس أنس المحمد، التقني في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أن الكاميرات تعمل بنظام البث المباشر، وتنقل ما يوثقه المراقب التمويني إلى الوزارة، بما يتيح متابعة الجولات الرقابية ويساعد على حماية الموظفين أثناء أداء مهامهم.



وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تطوير أدوات الرقابة التموينية، من خلال إدخال وسائل تقنية تتيح توثيق إجراءات التفتيش ومتابعة أداء المراقبين، بما يعزز الشفافية في التعامل مع أصحاب الفعاليات التجارية، ويسهم في حماية المستهلكين وضبط المخالفات.