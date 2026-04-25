هيئة البحرية البريطانية تعلن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال

مقديشو-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كاي إم تي أو” اليوم السبت اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: إن الاختطاف وقع يوم الثلاثاء الماضي وعلى بعد حوالى 90 كيلومتراً شمال شرق ماريو، شرق الصومال.

وأوضحت أن “أفراداً سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها لم تعلق السلطات الصومالية بعد على الحادثة.

وتقع الصومال عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، وزادت أهميته منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 بالمئة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.