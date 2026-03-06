الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 9 صواريخ باليستية و109 طائرات مسيّرة

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، عن رصد واعتراض تسعة صواريخ باليستية و109 طائرات مسيرة فوق أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على منصة “إكس”: “رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، وتم تدميرها، كما رصدت 112 طائرة مسيّرة، وتم اعتراض 109 منها، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة”.

وأضافت الوزارة: “إنه ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخاً، بينما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط عدد 2 صاروخ داخل أراضي الدولة، كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، بينما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة”.

كما تم أيضاً، بحسب البيان، رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و112 حالة إصابة بسيطة من جنسيات عدة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على “أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.