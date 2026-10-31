التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن “الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها ميليشيا الحوثي”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في منطقة المدينة المنورة، وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وصاروخ مجنح (كروز) أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.