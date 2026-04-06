الدفاعات الإماراتية تعترض 14 صاروخاً و19 طائرة مسيّرة إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم الإثنين مع 12 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، و19 طائرةً مسيّرة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وأشارت الوزارة في بيان على منصة “X”، إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لـ519 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة 221 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن منظوماتها الدفاعية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية وإقليمية، أسفرت عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي.