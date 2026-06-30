ترامب يعلق بعض الرسوم على الأسمدة الفوسفاتية من المغرب

واشنطن-سانا

سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق “مؤقت” لبعض الرسوم الجمركية على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب، وذلك في ظل معاناة المزارعين في الولايات المتحدة من نقص الأسمدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله في بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، أمس الإثنين: “تعرضت سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة الفوسفاتية وإمداداتها، بما شمل واردات هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، لاضطرابات في الأشهر القليلة الماضية، لأسبابٍ من بينها النزاعات في مناطق إنتاج الأسمدة والإجراءات التجارية التي اتخذتها الدول الرئيسية المنتجة لها”.

وأضاف ترامب: إن إنتاج الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاتية غير كاف حالياً لدعم الإنتاج الغذائي الزراعي المحلي بعد احتساب الصادرات”.

وأكد أن إدارته تعمل مع القطاع الخاص على زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للأسمدة، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتاً لزيادة الإمدادات على نحو ملموس، مشيراً إلى أن المنتجين في دول مثل المغرب قادرون على تزويد الولايات المتحدة بالأسمدة الفوسفاتية دون انقطاع في الوقت الراهن.

وأعلن ترامب حالة طوارئ في بيان أشار إلى أنه يُجيز تعليق بعض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب مؤقتاً لمدة ثمانية أشهر أو حتى انتهاء حالة الطوارئ، أيهما أقرب.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت قال في آذار الماضي: إن إدارة ترامب تسعى إلى إيجاد مصادر إضافية للأسمدة، بعد انخفاض الإمدادات من كبار المنتجين في الشرق الأوسط بشدة بسبب إغلاق مضيق “هرمز”.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط، الذي يصنع جزءاً كبيراً من الأسمدة في العالم، إلى اضطراب حاد في أسواق هذه المغذيات الزراعية، مما دفع محللين إلى التحذير من أن ذلك يهدد الأمن الغذائي في الدول النامية.