المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 1 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ جلسة حوارية حول كتاب (أساسيات المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية) ضمن أنشطة نادي القراءة الاقتصادي، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 ـ معرض النتاج الفني لطلاب معهد الثقافة الشعبية وخريجيه بعنوان (أيادٍ مبدعة)، في معهد الثقافة الشعبية بالصالحية، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 ـ مشروع تبادل كتب بعنوان (كتاب بكتاب… والمعرفة تزداد)، بإشراف فريق أصدقاء المركز، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4 ـ دورة بعنوان (إنترنت الأشياء IOT)، يقدمها المهندس عزت القوادري، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

5 ـ فعالية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان (حروف تدمج وعقول تبني)، بإشراف الأستاذة رانيا المجاهد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 ـ دورة بعنوان (ما وراء اللغة الإنكليزية… فرصة)، يقدمها الأستاذ عمار صالح، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ محاضرة بعنوان (أنهار مصر معجزة قرآنية باهرة)، يلقيها الدكتور مروان شعبان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 ـ مسابقة ضمن فعاليات أسبوع الكتاب بعنوان (تحدي القراءة)، بالمركز الثقافي العربي في برزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

9 ـ محاضرة ضمن فعاليات أسبوع الكتاب بعنوان (حكاية الطباعة والنشر في سوريا – دمشق نموذجاً كيف وصلت إلينا الكتب؟)، يلقيها الدكتور نزار أباظة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

10 ـ عرض الفيلمين الإسبانيين “الخلية 211″ و”الجلاد” ضمن أسبوع الفيلم الإسباني، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 مساءً، والساعة الـ 7:30 مساءً.

11 ـ ندوة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة بعنوان (دمشق الفيحاء.. التحديات البيئية ورؤية نحو بيئة حضارية نظيفة ومستدامة)، بمشاركة الدكتور غسان كركوتلي والأستاذ الحسن العويني والأستاذة صباح ملص، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12ـ عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراًً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

جلسة حوارية بمناسبة أسبوع الكتاب بعنوان (الكتابة والكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي)، تقدمها الباحثة منال الجبر، في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

افتتاح سوق المنتجات الصديقة للبيئة بعنوان (من بيئتنا ولأجلها)، في مديرية الثقافة بحمص، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

طرطوس:

1 ـ افتتاح معرض كتاب طرطوس ضمن فعاليات أسبوع الكتاب، في قاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي في طرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ فعالية نادي الفن بعنوان (مكان بيجمعنا كلنا لنقعد سوا ونطلع الإبداع اللي جواتنا)، بإشراف أورور حنا، في مؤسسة الملتقى الثقافي الخيري بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ محاضرة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة بعنوان (مكب النفايات العشوائية أزمة متصاعدة وآثار متعددة الأبعاد)، تقدمها المهندسة جومانا رداح، في النافذة الثقافية بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 ـ ندوة حوارية بعنوان (مشكلة الأكياس البلاستيكية وخطورتها على الإنسان والبيئة)، تقدمها المهندسة ميادة منصور، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 ـ عرض الفيلمين الإسبانيين “الخلية 211″ و”الجلاد” ضمن أسبوع الفيلم الإسباني، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

حلب:

عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان (أصابع تصنع الفن)، يقدمها الأستاذ آمن الهزاع، في مدرسة سويدان الابتدائية بمدينة العشارة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.