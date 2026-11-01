درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق ‏السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم الأحد إلى الارتفاع لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، فيما تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من المساء، وتستمر حتى يوم غد الإثنين، وتترافق مع هطولات مطرية غزيرة في مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.
الطقس نهاراً
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، ويتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل، مع فرصة مهيأة لهطول زخات من المطر على مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، ولا سيما في منطقة البادية، وتزداد احتمالات الهطولات المطرية الغزيرة في البادية وأجزاء من المنطقة الشمالية والأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة الوسطى.
الطقس ليلاً
تسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وباردة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب الكثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
الرياح والبحر
تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|23 /11
ريف دمشق-القلمون
|18 / 8
القنيطرة
|20 / 9
درعا
|26 / 14
السويداء
|22 / 11
حمص
|22 / 15
حماة
|22 / 15
اللاذقية
|25 / 18
طرطوس
|26 / 17
حلب
|22 / 14
إدلب
|23 / 14
دير الزور
|24 / 14
الرقة
|22 / 13
الحسكة
|25 / 18