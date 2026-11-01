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درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق ‏السورية

باب توما 2 درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق ‏السورية
باب توما-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة اليوم الأحد إلى الارتفاع لتصبح ‏حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، ‏فيما تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ‏اعتباراً من المساء، وتستمر حتى يوم غد الإثنين، ‏وتترافق مع هطولات مطرية غزيرة في مناطق ‏متفرقة، تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.‏

الطقس نهاراً

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس ‏خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، ويتحول إلى ‏غائم خلال ساعات المساء والليل، مع فرصة مهيأة ‏لهطول زخات من المطر على مناطق متفرقة، تكون ‏غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، ولا سيما في ‏منطقة البادية، وتزداد احتمالات الهطولات المطرية ‏الغزيرة في البادية وأجزاء من المنطقة الشمالية ‏والأجزاء الجنوبية الشرقية من المنطقة الوسطى.‏

الطقس ليلاً

تسود خلال الليل أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وباردة ‏في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الضباب ‏الكثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر.‏

الرياح والبحر

تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة ‏السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية: ‏

دمشق 23 /11‏

ريف دمشق-القلمون		  18 / 8‏

القنيطرة		  20 / 9‏

درعا		  26 / 14‏

السويداء		  22 / 11‏

حمص		  22 / 15 ‏

حماة		  22 / 15‏

اللاذقية		  25 / 18‏

طرطوس		  26 / 17‏

حلب		  22 / 14‏

إدلب		  23 / 14‏

دير الزور		  24 / 14‏

الرقة		  22 / 13‏

الحسكة		  25 / 18‏
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