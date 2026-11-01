وزيرا الدفاع السوري والقطري يلتقيان في الدوحة ويبحثان الملفات المشتركة

الدوحة-سانا
يلتقي وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
ووفق ما أوردته وزارة الدفاع عبر قناتها على التلغرام، فإن اللقاء سيبحث عدداً من المواضيع والملفات المشتركة.
وكان الوزير أبو قصرة قد أجرى في الـ 4 من آب الماضي اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، وبحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الاتصال مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار.