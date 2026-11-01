وزيرا الدفاع السوري والقطري يلتقيان في الدوحة ويبحثان الملفات المشتركة

الدوحة-سانا

يلتقي وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد في العاصمة ‏القطرية ‏الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون ‏الدفاع الشيخ ‏سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.‏

ووفق ما أوردته وزارة الدفاع عبر قناتها على التلغرام، فإن اللقاء سيبحث ‏عدداً من المواضيع ‏والملفات المشتركة.‏

وكان الوزير أبو قصرة قد أجرى في الـ 4 من آب الماضي اتصالاً هاتفياً مع ‏وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن ‏حسن بن علي آل ثاني، وبحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وتناول الاتصال مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل تعزيز ‏التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار.‏