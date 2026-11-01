صادرات كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً في تشرين الأول ‏

سيئول-سانا‏

سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعاً قياسياً بنسبة ‌‏93.7% على أساس سنوي خلال شهر تشرين الأول 2026، ‏لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بصورة رئيسية ‏بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن وزارة التجارة والصناعة ‏والموارد، قولها في بيان صحفي: إن الطلب العالمي القوي ‏على أشباه الموصلات، إلى جانب مواصلة شركات ‏التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في البنية التحتية للذكاء ‏الاصطناعي، أسهما في تعزيز الصادرات الإجمالية.‏

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 36% على أساس ‏سنوي لتصل إلى 72.78 مليار دولار، محققةً كوريا الجنوبية ‏فائضاً تجارياً قدره 42.5 مليار دولار.‏

وعلى مستوى المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، ‏التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 259% ‏مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 56.4 مليار دولار.‏

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% لتبلغ ‌‏6.92 مليارات دولار، فيما زادت صادرات المنتجات ‏البتروكيماوية بنسبة 27.5% لتصل إلى 4 مليارات دولار.‏

وسجلت صادرات مستحضرات التجميل نمواً بنسبة 57.5% ‏لتبلغ 1.44 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب في الصين ‏والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.‏

كذلك، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 18.1% لتصل إلى ‌‏6.55 مليارات دولار، مدعومةً بالطلب الخارجي المتزايد على ‏السيارات الهجينة العاملة بالبنزين.‏

وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة ‌‏133.6% على أساس سنوي لتبلغ 26.98 مليار دولار، ‏بفضل قوة شحنات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات ‏اللاسلكية، لتتجاوز الصادرات إليها مستوى 20 مليار دولار ‏للشهر الخامس على التوالي.‏

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة ‌‏185.8% لتصل إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب ‏القوي على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات ‏الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏