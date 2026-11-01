صادرات كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً في تشرين الأول ‏

سيئول-سانا
سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 93.7% على أساس سنوي خلال شهر تشرين الأول 2026، لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بصورة رئيسية بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن وزارة التجارة والصناعة والموارد، قولها في بيان صحفي: إن الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، إلى جانب مواصلة شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أسهما في تعزيز الصادرات الإجمالية.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 72.78 مليار دولار، محققةً كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً قدره 42.5 مليار دولار.
وعلى مستوى المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 259% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 56.4 مليار دولار.
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% لتبلغ 6.92 مليارات دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% لتصل إلى 4 مليارات دولار.
وسجلت صادرات مستحضرات التجميل نمواً بنسبة 57.5% لتبلغ 1.44 مليار دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كذلك، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 18.1% لتصل إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومةً بالطلب الخارجي المتزايد على السيارات الهجينة العاملة بالبنزين.
وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% على أساس سنوي لتبلغ 26.98 مليار دولار، بفضل قوة شحنات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات اللاسلكية، لتتجاوز الصادرات إليها مستوى 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي.
كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% لتصل إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.