واشنطن وطوكيو وسيئول تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

واشنطن-سانا

أكدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددةً على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عقده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيريه الياباني توشيميتسو موتيغي والكوري الجنوبي تشو هيون، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في أتلانتا الأمريكية.

وبحث الوزراء الثلاثة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، ووقعوا مذكرة تعاون لإطلاق الشراكة الثلاثية للمحيط الهادئ والقطب الشمالي (TAPP) لاستكشاف مجالات التعاون البحري والاقتصادي في المنطقة.

ووفق البيان، أشاد الوزراء بعمل فريق الرصد متعدد الأطراف للعقوبات (MSMT) في كشف “انتهاكات” كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن والتحايل عليها، مؤكدين حظر دعم أنشطة توليد الإيرادات المستخدمة في تمويل برامجها النووية والصاروخية.

اقتصادياً، أكد الوزراء معارضتهم الإكراه الاقتصادي، واستخدام سلاسل الإمداد أداة للضغط، واستعرضوا تنفيذ مذكرة التعاون بشأن نشر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، الموقعة في أنقرة في السابع من تموز الماضي، بهدف تعزيز أمن الطاقة العالمي.

وجدد الوزراء التزامهم بالبيان الثلاثي الصادر في 21 أيلول 2026، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الالتزام “الراسخ” للدول الثلاث بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومواصلة الاجتماعات والتنسيق على مختلف المستويات.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدتا أول الخميس الماضي الالتزام بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، مع الترحيب بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي خلال تشرين الأول للحد من تمويل برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.