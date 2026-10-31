المؤسسة الليبية للنفط تحذر من استمرار إغلاق خط الحمادة وتوقف ضخ الخام

طرابلس-سانا



حذرت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الجمعة، من مغبة استمرار توقف ضخ النفط الخام عبر خط الحمادة إلى مصفاة الزاوية، عقب إقدام مجموعة مسلحة على إغلاق صمام الخط في منطقة الرياينة، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الخام من الحقول المرتبطة به.



وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن إغلاق الصمام تسبب بارتفاع ضغط التشغيل في الخط، الأمر الذي اضطر الفرق الفنية إلى وقف الضخ، حفاظاً على سلامة الخط ومرافق الإنتاج، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً من إمدادات الخام المخصصة لمصفاة الزاوية.



ودعت المؤسسة الجهات المختصة، ولا سيما جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى التدخل لتأمين الخط وإعادة فتح الصمام، بما يضمن استئناف عمليات الضخ وتفادي تداعيات توقف الإمدادات على المصفاة والقطاع النفطي.



ويُعد خط الحمادة من خطوط نقل النفط المهمة في ليبيا، إذ يربط الحقول النفطية بمصفاة الزاوية، فيما يشكل قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتُعد ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية.



وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت في 26 أيلول الماضي إيقاف إحدى وحدات التكرير في مصفاة ‏الزاوية اضطرارياً، نتيجة إغلاق صمام خط نقل خام الشرارة من قبل مجموعات مسلحة، قبل إعلانها استئناف ضخ النفط الخام عبر خط ‏الشرارة-الزاوية، بعد إعادة فتح الصمام.