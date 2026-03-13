وزير الخارجية الصيني يدعو لحل القضايا بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار

بكين-سانا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة إلى حل القضايا بين أفغانستان وباكستان من خلال الحوار والتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن وانغ بي قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأفغاني، مولوي أمير خان متقي: “إن استخدام القوة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتفاقم التناقضات، وهذا لن يعود بالنفع على أي طرف فضلاً عن أنه يهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتدور اشتباكات متقطعة على الحدود بين أفغانستان وباكستان منذ الـ 26 من شباط الماضي بعد أن شنت كابول هجوماً حدودياً رداً على قصف جوي باكستاني.