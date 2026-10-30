اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة “إكس”: “إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، وطائرة مسيرة بمنطقة الرياض”، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان نشره عبر منصة “إكس” زوال الخطر عن منطقة جازان، داعياً السكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة.