الهند تعلن تعرض إحدى سفنها لهجوم قبالة سواحل عُمان



نيودلهي-سانا



أعلنت الهند اليوم الخميس تعرض إحدى سفنها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها، دون تقديم تفاصيل إضافية.



بدورها نقلت وكالة رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها: إن “أفراداً غير مصرح لهم” صعدوا على متن سفينة أثناء رسوها قبالة سواحل ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم توجيهها باتجاه المياه الإقليمية الإيرانية.



وأضافت الهيئة: إنه لم ترد حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول الحادث.



وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم احتجاز سفينة قبالة السواحل الإماراتية من قبل أشخاص مجهولين واقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية قرب مضيق هرمز.



وتشهد منطقة مضيق هرمز توتراً متصاعداً، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، ما أثر على حركة الملاحة البحرية، حيث لا تزال مئات السفن متوقفة أو عالقة نتيجة إغلاق إيران المضيق.

