مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

رام الله- الصفةالغربية-سانا

قتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال اعتدائهم على بلدة دير دبوان شرق رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، أن شاباً قضى متأثراً بإصابته، بعد وقت قصير من وصوله مصاباً برصاصة في الظهر، جراء إطلاق المستوطنين الإسرائيليين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة دير دبوان، بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت أطراف البلدة، وأطلقت الرصاص، ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح حرجة، قبل أن يُعلن عن مقتله فيما بعد.

وبحسب المصادر فقد أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالتزامن مع الهجوم، واقتحمتها لاحقاً، ونفذت حملة اعتقالات طالت 30 مواطناً.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وسط تحذيرات فلسطينية وأممية ودولية متكررة من خطورة هذه الاعتداءات.