أطباء السودان تحذر من تهديد الخدمات الصحية جراء استهداف محطات الكهرباء

الخرطوم-سانا



حذرت “شبكة أطباء السودان” اليوم الخميس، من أن استهداف محطات الكهرباء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد الخدمات الصحية في البلاد.

وأعربت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان عبر منصة (إكس) عن “بالغ قلقها إزاء التصاعد المستمر في الهجمات التي تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية في عدد من ولايات السودان”، مشيرة إلى “ما يترتب على ذلك من آثار كارثية تطال الخدمات الصحية والمياه والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين”.

وأضافت أن “خروج محطات الكهرباء من الخدمة أو تعرضها لأضرار متكررة لا يقتصر أثره على انقطاع التيار الكهربائي فحسب، بل يمتد ليهدد عمل المستشفيات ومراكز غسيل الكلى والعناية المكثفة وبنوك الدم وسلاسل حفظ الأدوية واللقاحات”، محذرة من أن هذا الأمر “يضع حياة المرضى والفئات الأكثر هشاشة أمام مخاطر جسيمة”.

حماية البنية الصحية ضرورة إنسانية

دعت الشبكة “جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت المدنية الحيوية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في مختلف أنحاء البلاد”.

كما شددت على أن “حماية البنية التحتية الصحية والخدمية تمثل ضرورة إنسانية عاجلة، وأن استمرار تدهورها يهدد بحدوث أزمات صحية واسعة النطاق قد تمتد آثارها إلى ملايين المدنيين”.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل خروج العديد من المستشفيات والمرافق الطبية من الخدمة واعتماد ما تبقى منها على المولدات الكهربائية التي تواجه شحاً حاداً في الوقود، كما تسبب انقطاع الكهرباء بتعطل شبكات الاتصال والإنترنت، ما يعيق التنسيق بين الكوادر الطبية واستقبال حالات الطوارئ.

وكانت قوات الدعم السريع استهدفت يوم الإثنين الماضي بطائرات مسيّرة 5 محطات ‏كهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار في مناطق واسعة من شرق السودان.