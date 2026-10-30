واشنطن توافق على صفقة صواريخ باتريوت لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار بتمويل دولي

واشنطن-سانا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة على صفقة بيع عسكرية محتملة لأوكرانيا تتضمن 500 صاروخ اعتراضي متطور من طراز “باتريوت PAC-3 MSE” ومعدات وخدمات دعم مرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 2.1 مليار دولار، على أن تُموّل بالكامل من مساهمات الشركاء والحلفاء الأوروبيين والدوليين، دون استخدام أموال أمريكية.

وقال مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي: “إن الصفقة تأتي استجابة لطلب الحكومة الأوكرانية شراء 500 صاروخ من طراز PAC-3 MSE، إضافة إلى قطع غيار سرية وغير سرية ومعدات أخرى وخدمات مرتبطة بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرنامج”.

وأوضح البيان أن الصفقة المقترحة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية الأوكرانية، وتحسين قدرة كييف على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، فضلاً عن دعم تشغيل منظومات باتريوت الموجودة في الخدمة لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.

وأشار البيان إلى أن تمويل الصفقة سيتم من خلال مساهمات من كندا وألمانيا والنرويج عبر برنامج “JUMPSTART”، إلى جانب موارد وطنية ممولة من قرض دعم أوكرانيا الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تمويل لهذه الصفقة.

ولفت البيان إلى أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكيين، من خلال تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، واصفاً إياها بـ “الشريك” الذي يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا، وقال: “إن المعدات والخدمات المشمولة بالصفقة تتوافق مع قدرات القوات المسلحة الأوكرانية الحالية، ولن تواجه كييف صعوبات في دمجها ضمن منظوماتها العسكرية”.

وذكر البيان أن شركة “لوكهيد مارتن”، ومقرها مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند، ستكون المقاول الرئيسي لتنفيذ الصفقة، موضحاً أن الحكومة الأمريكية لا تعلم حالياً بوجود أي اتفاق تعويض مرتبط بها، على أن يُبحث هذا الأمر خلال المفاوضات بين المشتري والشركة.

وأكد البيان أن تنفيذ عملية البيع المقترحة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو الشركات المتعاقدة إلى أوكرانيا، كما لن يؤثر سلباً على جاهزية القدرات الدفاعية الأمريكية.

ووفق بيانات وزارة الخارجية الأمريكية فإن الولايات المتحدة تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا منذ عام 2014، وتوسع نطاقه بشكل ملحوظ منذ شباط 2022، ليشمل منظومات الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت وNASAMS وجافلين، وراجمات HIMARS، إضافة إلى دبابات أبرامز ومدرعات برادلي وسترايكر ومدافع هاوتزر وذخائر متنوعة، حيث بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا نحو 69.2 مليار دولار حتى كانون الثاني 2025، إلى جانب إبرام واشنطن صفقات لبيع أسلحة ومعدات عسكرية لكييف.