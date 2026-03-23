بابا الفاتيكان يحذر من استخدام التطور التكنولوجي لخدمة الحرب

حذّر البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان اليوم الإثنين، من أن التطور التكنولوجي المتسارع في العالم يُستغل لخدمة الحروب، داعياً إلى أن تكون الطائرات وسيلة لنشر السلام لا أداة للقصف الجوي العشوائي.

ووفقاً لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، قال البابا خلال استقباله مديري شركة إيتا إيروايز الإيطالية للطيران، برفقة وفد من مجموعة لوفتهانزا: إنه “بعد المآسي التي شهدها القرن العشرون كان ينبغي حظر القصف الجوي إلى الأبد، لكنه لا يزال مستمراً”، مضيفاً: إن “التطور التكنولوجي، رغم كونه أمراً إيجابياً بحد ذاته، يُستخدم اليوم لخدمة الحرب، وهذا ليس تقدماً بل تراجع”.

وانتقد البابا بشدة عمليات القصف الجوي في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واصفاً إياها بأنها “عشوائية ويجب حظرها”، مشدداً على أن “الطائرات يجب أن تكون ناقلات للسلام، وأن ترسم مسارات السلام في السماء”.

وكان البابا قد دعا مراراً إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، ووصف الصراع أمس الأحد بأنه “عار على العائلة البشرية كلها”.