تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض، متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا، أدت إلى تراجع القيمة السوقية لعدد من كبرى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، لتنهي بذلك تداولات شهر تشرين الأول على خسائر، رغم تحقيقها مكاسب شهرية قوية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع بنسبة 0.36 بالمئة، ليغلق عند 646.75 نقطة، رغم تسجيله أفضل أداء شهري منذ حزيران الماضي.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة، بعدما انخفض مؤشره بنسبة 2.75 بالمئة، مسجلاً أسوأ أداء يومي منذ السابع من تموز الماضي، فيما تصدّرت شركات “إيه تي آند إس” و”سويتيك” و”تكنوفون” قائمة الأسهم المتراجعة ضمن المؤشر ستوكس 600، بخسائر تراوحت بين 9 و13 بالمئة.

وفي المقابل، قدمت نتائج أعمال الشركات الأوروبية القوية خلال الربع الحالي بعض الدعم للأسواق، إلا أن تراجعات اليوم عكست مدى تأثر الأسهم بالتغيرات في معنويات المستثمرين على المستوى العالمي.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تجاوزت التوقعات خلال الربع الماضي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد أعباء الاقتراض والتضخم، فيما سجلت أسعار المستهلكين في فرنسا خلال تشرين الأول ارتفاعاً فاق التوقعات، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2023.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ضغوطاً سياسية ومالية متزايدة على خلفية ارتفاع الدين الحكومي، ما دفع عوائد سنداتها إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات.