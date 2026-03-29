فنلندا تحقّق في انتهاك محتمل لمجالها الجوي بطائرات مسيّرة مجهولة

هلسنكي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية رصد انتهاك محتمل لمجالها الجوي في جنوب شرق البلاد، عقب دخول طائرات مسيّرة مجهولة المصدر إلى أجوائها.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن عدة أجسام صغيرة بطيئة الحركة شوهدت تحلق على ارتفاع منخفض فوق مناطق بحرية وجنوب شرق فنلندا صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى سقوط إحداها شمالي مدينة كوفولا، وأخرى إلى الشرق منها.

وأكد وزير الدفاع أنتي هاكانين أن بلاده تتعامل مع الحادثة “بمنتهى الجدية”، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر هذه الطائرات وملابسات الحادث.

ولم تعلن السلطات الفنلندية حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن هذه الطائرات، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتقييم أبعاد الحادثة وانعكاساتها الأمنية.

وشهدت عدة دول في البلطيق، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في وقت سابق، سقوط عدة طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها خلال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.