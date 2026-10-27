الأمم المتحدة تعلن انتهاء ولاية بعثتها في الصومال نهاية الشهر الجاري

نيويورك-سانا ‏

أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في الصومال ‏ستنهي عملياتها في الـ 31 من تشرين الأول الجاري، لتختتم بذلك أكثر من ثلاثة ‏عقود من عمل بعثات المنظمة الدولية في دعم السلام وبناء الدولة والحوكمة ‏والمصالحة في البلاد.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان ‏دوجاريك قوله في بيان صحفي: إن انتهاء ولاية البعثة يأتي في إطار إنهاء مرحلتها ‏الانتقالية التي استمرت عامين، استناداً إلى قراري مجلس الأمن رقم 2753 لعام ‌‏2024 ورقم 2809 لعام 2025، واستجابة لطلب الحكومة الفيدرالية للصومال.‏

وأوضح دوجاريك أن المهام الموكلة إلى البعثة نُقلت، وفقاً لخارطة الطريق الانتقالية ‏المتفق عليها بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة، إلى المؤسسات الصومالية ‏ووكالات المنظمة الدولية وصناديقها وبرامجها، بما يعكس التزام الصومال بتعزيز ‏الملكية الوطنية لجهود بناء السلام والدولة.‏

وقال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بالتقدم المحرز ‏خلال العقود الماضية نحو ترسيخ السلام والأمن في الصومال، مثمناً عزيمة الشعب ‏الصومالي وصموده في مواجهة التحديات الجسيمة، والجهود المبذولة في مسيرة البلاد ‏من الصراع إلى التعافي.‏

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الصومال من خلال وكالاتها ‏وصناديقها وبرامجها العاملة في البلاد، بالتعاون مع السلطات الصومالية والاتحاد ‏الأفريقي والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية ‏المستدامة.‏

وكان غوتيريش دعا في وقت سابق إلى مواصلة الدعم الدولي لترسيخ التقدم المحرز ‏في الصومال، وتعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة، وتقوية المؤسسات، ‏وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.‏

وأنشئت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في حزيران 2013، وانتهت ‏ولايتها في الـ 31 من تشرين الأول عام 2024، بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي في ‏الشهر ذاته وبناء على طلب الحكومة الصومالية، قراراً يقضي بنقل مهام البعثة إلى ‏فريق الأمم المتحدة في البلاد والسلطات الوطنية خلال فترة انتقالية مدتها عامان.‏