إصابة فلسطيني واعتقال 13 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل 13 اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بالقدس أطلقت الرصاص باتجاه شاب ما أدى إلى إصابته.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة الخليل وبلدة الشيوخ ومخيم العروب شمالها، وسلفيت وبلدة دير استيا في شمالها الغربي واعتقلت 13 فلسطينياً.

وكانت شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية أمس الأحد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابات بين الفلسطينيين وإحراق ممتلكات واعتقالات واسعة.