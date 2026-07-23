الولايات المتحدة تسجل أدنى معدل تاريخي لجرائم القتل منذ أكثر من قرن

واشنطن-سانا

أفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة تسير نحو تسجيل أدنى معدل لجرائم القتل منذ أكثر من قرن، في حال استمرار التراجع المسجل خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس، عن تقرير للمجلس المستقل للعدالة الجنائية قوله: إن بيانات جُمعت من 30 مدينة أمريكية أظهرت انخفاض معدل جرائم القتل بنسبة 18 بالمئة خلال عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعادل نحو 215 جريمة قتل أقل.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض شمل أيضاً عدداً من الجرائم الأخرى، بينها سرقة السيارات والسطو على المنازل والاعتداءات الخطيرة، فيما سجلت بعض الجرائم ارتفاعاً طفيفاً، مثل سرقة المتاجر وحوادث العنف المنزلي، والاعتداءات الجنسية وجرائم المخدرات.

وأوضح التقرير أن معدلات عدد من الجرائم غير العنيفة تراجعت مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث انخفضت عمليات السطو على المنازل بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 50 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2019.

ولفت إلى أن بعض المدن الثلاثين التي شملتها الدراسة سجلت ارتفاعاً في جرائم القتل، بينها نورفولك بولاية فرجينيا وسان فرانسيسكو، إلا أن عدد المدن التي شهدت زيادة مقارنة بعام 2019 بقي محدوداً.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم: إن التراجع العام في معدلات الجريمة قد يرتبط بعدة عوامل، بينها انخفاض تعاطي المخدرات وتراجع النشاط المرتبط بالأسواق غير المشروعة، إضافة إلى برامج دعم اتحادية وجهت بعد جائحة كورونا إلى المجتمعات المحلية.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة تودي بحياة آلاف الأمريكيين سنوياً، في ظل القوانين التي تتيح حرية حمل السلاح.