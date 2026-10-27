صور لمكان الغارات الجوية الأردنية على منزل في بلدة الطف بريف درعا مساء أمس تاريخ النشر: 2026/10/27 2:17 مساءً اخر تحديث: 2026/10/27 2:20 مساءً قائمة الصور 1/5 في عيد الفطر المبارك.. أجواء الفرح تعم حدائق الألعاب في إدلب مديرية الصحة في ريف دمشق تطلق حملة للتبرع بالدم في مشفى جيرود بالقلمون الشرقي محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة انطلاق فعاليات معرض التكنولوجيا والابتكار الأول “تكسبو لاند” على أرض مدينة المعارض بريف دمشق بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد فادي القاسم ومحافظ إدلب محمد عبدالرحمن.. إقامة مأدبة إفطار جماعي لجرحى معركة ردع العدوان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الغارات الجوية الأردنيةدرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 31 دولة تحذّر عبر بيان مشترك من خطر المجاعة في السودان أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026