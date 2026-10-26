الحصري لـ سانا: الرحلات إلى برلين تعزز حضور ‏الخطوط السورية في أوروبا

دمشق-سانا ‏

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏عمر الحصري أن بدء تسيير الرحلات المباشرة ‏والمنتظمة للخطوط الجوية السورية بين دمشق ‏وبرلين، اعتباراً من ال 10 من تشرين الثاني 2026، ‏يمثل خطوة مهمة في إعادة توسيع شبكة الناقل الوطني ‏في الأسواق الأوروبية، وتعزيز ارتباط سوريا بشبكة ‏النقل الجوي الدولي.‏

وأوضح الحصري في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن ‏أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة وجهة جديدة، ‏بل تمتد إلى تسهيل حركة السفر لأبناء الجالية السورية ‏في ألمانيا، وتعزيز حركة التنقل والتبادل التجاري ‏والسياحي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل الجوي ‏والاقتصاد الوطني. ‏

استعادة دور سوريا في حركة النقل الجوي الدولي ‏

لفت الحصري إلى أن عودة الناقل الوطني إلى ‏الوجهات الأوروبية تأتي ضمن خطة تدريجية ‏ومدروسة، تراعي المتطلبات التنظيمية والتشغيلية ‏والجدوى الاقتصادية لكل وجهة، وبالتنسيق مع الجهات ‏المختصة.‏

وأكد الحصري أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الخطوط ‏الجوية السورية على استكمال الترتيبات اللازمة ‏لإطلاق وجهة إضافية في ألمانيا، سيتم الإعلان عنها ‏خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في بناء ‏شبكة تشغيل مستدامة تعزز تنافسية الناقل الوطني ‏وتدعم استعادة دور سوريا في حركة النقل الجوي ‏الدولي.‏

وكانت الخطوط الجوية السورية، أطلقت في الحادي ‏والعشرين من أيلول الماضي، أولى رحلاتها المباشرة ‏من مطار دمشق الدولي إلى كوبنهاغن، عاصمة ‏الدنمارك، إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة ‏والمباشرة بين العاصمتين السورية والدنماركية. ‏