الحصري لـ سانا: الرحلات إلى برلين تعزز حضور ‏الخطوط السورية في أوروبا

دمشق-سانا
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن بدء تسيير الرحلات المباشرة والمنتظمة للخطوط الجوية السورية بين دمشق وبرلين، اعتباراً من ال 10 من تشرين الثاني 2026، يمثل خطوة مهمة في إعادة توسيع شبكة الناقل الوطني في الأسواق الأوروبية، وتعزيز ارتباط سوريا بشبكة النقل الجوي الدولي.
وأوضح الحصري في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة وجهة جديدة، بل تمتد إلى تسهيل حركة السفر لأبناء الجالية السورية في ألمانيا، وتعزيز حركة التنقل والتبادل التجاري والسياحي، بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل الجوي والاقتصاد الوطني.
استعادة دور سوريا في حركة النقل الجوي الدولي
لفت الحصري إلى أن عودة الناقل الوطني إلى الوجهات الأوروبية تأتي ضمن خطة تدريجية ومدروسة، تراعي المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والجدوى الاقتصادية لكل وجهة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الحصري أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الخطوط الجوية السورية على استكمال الترتيبات اللازمة لإطلاق وجهة إضافية في ألمانيا، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في بناء شبكة تشغيل مستدامة تعزز تنافسية الناقل الوطني وتدعم استعادة دور سوريا في حركة النقل الجوي الدولي.
وكانت الخطوط الجوية السورية، أطلقت في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، أولى رحلاتها المباشرة من مطار دمشق الدولي إلى كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة بين العاصمتين السورية والدنماركية.