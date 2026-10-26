جامعة دمشق تستكمل مدونات السلوك لتنظيم أفراد ‏المجتمع ‏الجامعي ‏

‌‏دمشق-سانا‏

تعمل جامعة دمشق على استكمال مشروع إعداد ‌‏مدونات السلوك، التي تهدف إلى تنظيم ‌‏العلاقة بين أفراد المجتمع الجامعي، وضبط آليات ‌‏التعامل داخل الحرم وخارجه، بما يشمل الأساتذة ‌‏والطلاب والموظفين الإداريين.‏

‏وأوضحت نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية ‌‏الدكتورة عهد أبو يونس في تصريح لـ سانا اليوم ‌‏الإثنين، أن الجامعة أنهت إعداد مدونة السلوك الخاصة ‌‏بأعضاء الهيئة التعليمية، وشارفت على الانتهاء من ‌‏إعداد مدونات السلوك الخاصة بالطلاب والإداريين.‏

‏مدونة سلوك خاصة بالطلاب

‏بينت أبو يونس، أن تعميم هذه المدونات على نطاق ‌‏واسع سيتم مع انتهاء أعمال التحديث على موقع ‌‏الجامعة، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعداد مدونة ‌‏السلوك الخاصة بالطلاب بالتعاون بين الجامعة مع ‌‏اتحاد الطلبة ووزارة التنمية الإدارية، ليتم توحيد ‌‏الجهود ضمن إطار واحد يغطي جميع الفئات داخل ‌‏الجامعة.‏

‏وأشارت أبو يونس، إلى أن مدونات السلوك تُعدّ ‌‏ملخصاً واضحاً للواجبات والمهام، التي يجب أن يلتزم ‌‏بها كل فرد داخل الحرم الجامعي وخارجه، سواء كان ‌‏من أعضاء الهيئة التعليمية أو الطلاب في مختلف ‌‏المراحل الدراسية أو الموظفين الإداريين، مبينةً أن ‌‏الهدف الأساس هو تحديد قواعد التعامل والأخلاقيات ‌‏الجامعية ضمن الحرم الجامعي وخارجه ما يضمن ‏بيئة ‏تعليمية سليمة.‏

‏مضمون المدونات

‏تشمل المدونات وفق أبو يونس، تحديد آليات التعامل ‌‏بين الباحثين أنفسهم والتعامل مع المرافق العامة والبنية ‌‏التحتية، وضوابط استخدام الإنترنت، إضافة إلى تنظيم ‌‏استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث ‌‏والتحكيم ومنع فبركة المحتوى أو أي ممارسات تمسّ ‌‏القيم الجامعية، كما تتضمن استعراضاً لتوضيح بعض ‌‏النقاط التي تمس الحياة اليومية في الحرم الجامعي من ‌‏حقوق وواجبات مما يمنع الإخلال بالأنظمة أو ‌‏الإضرار بكيان الجامعة.‏

‏وأكدت أبو يونس، أن إعداد المدونات جاء بعد قراءة ‌‏معمّقة لجميع ما يمت للحياة اليومية الجامعية، إضافة ‌‏لمراجعة القرارات المتعلقة بالعلاقة بين الطلاب ‌‏والأساتذة والإداريين، بهدف صياغة وثيقة مختصرة ‌‏وسهلة الفهم توضح الحقوق والواجبات وتضع قواعد ‌‏واضحة للتعامل، بما ينسجم مع قانون تنظيم الجامعات ‌‏ويقدّم نسخة مبسّطة يمكن الرجوع إليها دون تعقيد.

‏ولفتت أبو يونس، إلى أن هذه المدونات ستشكّل مرجعاً ‌‏موحداً لجميع أفراد المجتمع الجامعي، يسهّل معالجة ‌‏الشكاوى ويعزّز الانضباط، ويضمن بيئة تعليمية قائمة ‌‏على الاحترام والمسؤولية.‏

‏يذكر أن وزارة التنمية الإدارية طرحت في السادس ‌‏والعشرين من شهر شباط الماضي، مشروع مدونة ‌‏السلوك الوظيفي للتفاعل العام، وذلك في إطار ترسيخ ‌‏ثقافة مؤسسية، تقوم على النزاهة والحياد والمسؤولية.‏