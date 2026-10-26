جامعة دمشق تستكمل مدونات السلوك لتنظيم أفراد ‏المجتمع ‏الجامعي ‏

دمشق-سانا
تعمل جامعة دمشق على استكمال مشروع إعداد مدونات السلوك، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع الجامعي، وضبط آليات التعامل داخل الحرم وخارجه، بما يشمل الأساتذة والطلاب والموظفين الإداريين.
وأوضحت نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتورة عهد أبو يونس في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الجامعة أنهت إعداد مدونة السلوك الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية، وشارفت على الانتهاء من إعداد مدونات السلوك الخاصة بالطلاب والإداريين.
مدونة سلوك خاصة بالطلاب
بينت أبو يونس، أن تعميم هذه المدونات على نطاق واسع سيتم مع انتهاء أعمال التحديث على موقع الجامعة، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعداد مدونة السلوك الخاصة بالطلاب بالتعاون بين الجامعة مع اتحاد الطلبة ووزارة التنمية الإدارية، ليتم توحيد الجهود ضمن إطار واحد يغطي جميع الفئات داخل الجامعة.
وأشارت أبو يونس، إلى أن مدونات السلوك تُعدّ ملخصاً واضحاً للواجبات والمهام، التي يجب أن يلتزم بها كل فرد داخل الحرم الجامعي وخارجه، سواء كان من أعضاء الهيئة التعليمية أو الطلاب في مختلف المراحل الدراسية أو الموظفين الإداريين، مبينةً أن الهدف الأساس هو تحديد قواعد التعامل والأخلاقيات الجامعية ضمن الحرم الجامعي وخارجه ما يضمن بيئة تعليمية سليمة.
مضمون المدونات
تشمل المدونات وفق أبو يونس، تحديد آليات التعامل بين الباحثين أنفسهم والتعامل مع المرافق العامة والبنية التحتية، وضوابط استخدام الإنترنت، إضافة إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث والتحكيم ومنع فبركة المحتوى أو أي ممارسات تمسّ القيم الجامعية، كما تتضمن استعراضاً لتوضيح بعض النقاط التي تمس الحياة اليومية في الحرم الجامعي من حقوق وواجبات مما يمنع الإخلال بالأنظمة أو الإضرار بكيان الجامعة.
وأكدت أبو يونس، أن إعداد المدونات جاء بعد قراءة معمّقة لجميع ما يمت للحياة اليومية الجامعية، إضافة لمراجعة القرارات المتعلقة بالعلاقة بين الطلاب والأساتذة والإداريين، بهدف صياغة وثيقة مختصرة وسهلة الفهم توضح الحقوق والواجبات وتضع قواعد واضحة للتعامل، بما ينسجم مع قانون تنظيم الجامعات ويقدّم نسخة مبسّطة يمكن الرجوع إليها دون تعقيد.
ولفتت أبو يونس، إلى أن هذه المدونات ستشكّل مرجعاً موحداً لجميع أفراد المجتمع الجامعي، يسهّل معالجة الشكاوى ويعزّز الانضباط، ويضمن بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والمسؤولية.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية طرحت في السادس والعشرين من شهر شباط الماضي، مشروع مدونة السلوك الوظيفي للتفاعل العام، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة مؤسسية، تقوم على النزاهة والحياد والمسؤولية.