من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة تاريخ النشر: 2026/10/27 2:33 مساءً اخر تحديث: 2026/10/27 2:34 مساءً قائمة الصور 1/8 مزارعو درعا يعانون من تدني أسعار البندورة ويطالبون بفتح أسواق جديدة لتصريف الفائض الخدمات الفنية بدرعا تنفذ طريقاً زراعياً بطول 1700 متر بريف المحافظة الغربي الأمن الداخلي بمنطقة الصنمين في درعا يلقي القبض على أربعة أشخاص بتهمة قتل وابتزاز استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي في درعا إثر عمل إجرامي غادر عناصر أمن الطرق يعملون على تأمين الأهالي في بلدة الخميسية شرق محافظة الرقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطفدرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 31 دولة تحذّر عبر بيان مشترك من خطر المجاعة في السودان أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026