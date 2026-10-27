أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية تاريخ النشر: 2026/10/27 2:40 مساءً اخر تحديث: 2026/10/27 2:40 مساءً قائمة الصور 1/6 خروج الأهالي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الإنساني احتفالات أهالي مدينة طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير محافظ السويداء وقائد الأمن الداخلي يزوران عدداً من مراكز الإيواء في درعا لقطات من مدارس محافظة طرطوس مع بدء الفصل الدراسي الثاني الأمن العام يضبط أسلحة وذخائر في بلدتي الفقيع والدلي بريف درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الغارات الجوية الأردنيةدرعارياض الكراد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 31 دولة تحذّر عبر بيان مشترك من خطر المجاعة في السودان أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 8 من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026