الفاتيكان والناتو يرحبان بالاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب

روما-بروكسل-سانا

رحب بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته، اليوم الأربعاء، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البابا قوله: إن الاتفاق جاء ثمرة “جهود مُشجّعة في الحوار والتفاوض”.

وفي الوقت نفسه، عبّر البابا عن أسفه الشديد إزاء الأنباء “المؤلمة” عن الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى إطلاق “مسارات حوار تتيح تحقيق سلام عادل ودائم”.

بدوره، قال روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: إن “استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز خطوة كبيرة إلى الأمام، وأعلم أن العديد من الحلفاء، من خلال المبادرة التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، مستعدون لتقديم الدعم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أول أمس الإثنين، أن مضيق هرمز بات ‏مفتوحاً، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران، وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران‎.‎