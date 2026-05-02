الإمارات وسنغافورة تبحثان التطورات الإقليمية وجهود إرساء السلام في المنطقة

أبوظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكرشنان التطورات الإقليمية، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما في أبو ظبي التداعيات الخطيرة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعدداً من الدول، وانعكاساتها السلبية على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث العلاقات الاستراتيجية والشراكة الشاملة بين البلدين.

من جانبه، جدد بالاكرشنان تضامن بلاده مع الإمارات في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي، أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وسنغافورة تشهد تطوراً مستمراً بما يخدم الأهداف التنموية للشعبين الصديقين ويحقق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التهديدات التي تطال الممرات المائية الحيوية وأمن الطاقة العالمي، في إطار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.