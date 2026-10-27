البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن ‏مناطق بدرعا

دمشق-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزارة تواصل العمل عبر التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على ملابسات حادثة قصف القوات الأردنية مناطق في درعا، مشدداً على أن حماية المدنيين أولوية.
وقال البابا في تدوينة عبر منصة “x” اليوم الثلاثاء: “في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب وملاحقة تجار المخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تبقى حماية المدنيين أولوية، ويظل التنسيق بين البلدين السبيل الأمثل لمعالجة التحديات الحدودية دون المساس بأرواح الأبرياء”.
وأضاف: “نتقدم بخالص التعازي لذوي الشهداء الذين قضوا جراء القصف الأردني على ريف درعا مساء أمس، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.
وكان سلاح الجو الأردني نفذ أمس غارات على مناطق في درعا أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين بينهم أطفال.
وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت مواقع بدرعا أمس، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، مؤكدةً أنه يجري العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها بما يقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بأمن البلدين.