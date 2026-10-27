البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن ‏مناطق بدرعا

دمشق-سانا‏

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزارة تواصل العمل ‏عبر التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على ملابسات حادثة قصف ‏القوات الأردنية مناطق في درعا، مشدداً على أن حماية المدنيين أولوية.‏

وقال البابا في تدوينة عبر منصة “‏x‏” اليوم الثلاثاء: “في الوقت الذي ‏تواصل فيه وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة ‏الإرهاب وملاحقة ‏تجار المخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تبقى ‏حماية المدنيين ‏أولوية، ويظل التنسيق بين البلدين السبيل الأمثل لمعالجة ‏التحديات الحدودية ‏دون المساس بأرواح الأبرياء”.‏

وأضاف: “نتقدم بخالص التعازي لذوي الشهداء الذين قضوا جراء القصف ‏الأردني على ريف درعا مساء أمس، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى ‏والمصابين”.‏

وكان سلاح الجو الأردني نفذ أمس غارات على مناطق في درعا أدت إلى وقوع ‌‏ضحايا مدنيين بينهم أطفال.‏

وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي ‏طالت مواقع بدرعا أمس، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون ‏تنسيق مسبق، مؤكدةً أنه يجري العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية ‏مشتركة عاجلة مع الأردن، ‏بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات ‏الميدانية ومنع تكرارها بما يقطع الطريق ‏أمام كل من ‏يحاول العبث بأمن ‏البلدين.‏