البحرين: استهداف محطة براكة بالإمارات انتهاك صارخ للقانون الدولي

المنامة-سانا



أدانت البحرين بشدة استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي بطائرة مسيرة، اليوم الأحد،‏ مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات.



وقالت الخارجية البحرينية في بيان: “إن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817”.



وأكدت الخارجية تأييد البحرين التام لما تتخذه الإمارات من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية في مواجهة الاعتداءات المستمرة، مجدداً الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.



وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.