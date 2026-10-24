السعودية: اعتراض صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة والمدينة المنورة

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في بيان نشره عبر منصة “إكس: “إن فرق الدفاع المدني ‏باشرت التعامل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع حادثة سقوط شظايا اعتراض ‏صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي، موضحاً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة ‏في مثل هذه الحالات.

وأشار المتحدث إلى أن عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين أدت إلى سقوط أجزاء منهما في ‏وادي المغمّس بمكة المكرمة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي ‏جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي الطائف وينبع غرب المملكة العربية السعودية.‏