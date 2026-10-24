السعودية: اعتراض صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة والمدينة المنورة

الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في بيان نشره عبر منصة “إكس: “إن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع حادثة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي، موضحاً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأشار المتحدث إلى أن عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين أدت إلى سقوط أجزاء منهما في وادي المغمّس بمكة المكرمة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي الطائف وينبع غرب المملكة العربية السعودية.