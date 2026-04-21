ملادينوف يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

بروكسل-سانا

أعرب كبير مبعوثي مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإجراءات التنفيذية تتطلب مزيداً من الوقت.

وأوضح ملادينوف في مقابلة أجراها اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل أن مناقشات جادة جرت خلال الأسابيع الماضية، معرباً عن أمله في الوصول إلى ترتيبات تلبي تطلعات الفلسطينيين في قطاع غزة وتنهي معاناتهم.

وأشار المبعوث الدولي إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن بنوداً لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ملفات الإدارة ونزع السلاح، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الترتيبات بأسرع وقت ممكن للحفاظ على الزخم الحالي، وتوقع أن يتم ذلك في غضون أيام أو أسبوعين كحد أقصى.

ورغم تحفظ ملادينوف عن كشف تفاصيل المفاوضات، إلا أنه أكد وجود مسار وصفه بـ “الجيد” للمضي قدماً، لافتاً إلى أن قضية ما يسمى “الخط الأصفر” لا تزال قيد النقاش بين الأطراف.

وتشكّل مجلس السلام عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، والذي أعقبته قمة دولية للسلام في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 31 دولة ومنظمة دولية.