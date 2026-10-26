عواصف تضرب شمال أوروبا تودي بحياة شخص وتتسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء

عواصم-سانا‏

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حوادث مرتبطة بعواصف عاتية، ضربت خلال ‏اليومين الماضيين عدة دول في شمال أوروبا، وتسببت كذلك في انقطاع التيار الكهربائي ‏عن أكثر من 150 ألف منزل واضطرابات في حركة النقل وشبكات الهاتف.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر محلية في إسكتلندا قولها: إنّ شخصاً لقي حتفه ‏جراء سقوط شجرة عليه جنوب غرب البلاد، في حين أدّت الرياح القوية إلى سقوط شجرة ‏أخرى في شمال فرنسا تسببت في إصابة عدّاء أثناء مشاركته في سباق ماراثون. ‏

وأدت عدة حوادث مرتبطة بالرياح في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى سقوط أشجار ‏على المارة، وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الشدة.‏

انقطاعات واسعة في الكهرباء

أعلنت السلطات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن مرور العاصفتين “بويلو” و”أوستن” ‏بفارق 24 ساعة، تسبب بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.‏

وسجّلت رياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة في منطقة أرغيل وبوت بغرب ‏إسكتلندا، وأغلقت أشجار وأسلاك كهرباء أسقطتها العاصفة طرقاً وخطوط سكك حديد في ‏أنحاء إسكتلندا وشمال إنكلترا.‏

وأعلنت شركة “إينيديس” الفرنسية لتوزيع الكهرباء أن نحو 288 ألف منزل كانت ‏محرومة من التيار عند اشتداد العاصفة “أوستن” يوم السبت، وظلّ نحو 59 ألف منزل ‏بلا كهرباء ظهر الأحد، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني.

وأوضحت الشركة أن ‌‏2600 فني من موظفيها والعاملين لدى متعهديها يعملون على إعادة التيار.‏

وفي ألمانيا، تسببت “أوستن” يوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن عشرة آلاف منزل في مدينة ‏فرايبورغ إم برايسغاو في جنوب غرب البلاد ومحيطها، وأعلن المستشفى الرئيسي في ‏المدينة أنّه اضطر لحصر خدماته بالحالات الطارئة، بسبب انقطاع الكهرباء الذي عطّل ‏أيضاً شبكة الهاتف المحمول.‏

فيما أفادت جمعية شبكات الطاقة البريطانية بأنّ أكثر من 400 ألف منزل شهدت انقطاعاً ‏للكهرباء في أوقات مختلفة خلال العاصفتين.‏

وحذّرت الأرصاد البريطانية من أن العاصفة “بويلو” تشكل خطراً على الأرواح بسبب ‏الحطام المتطاير والأمواج العاتية، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكا، فيما ‏توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استمرار الرياح العاتية، مع بلوغ سرعتها مئة ‏كيلومتر في الساعة على الساحل الشمالي.‏

إلغاء رحلات جوية

ألغيت مئات الرحلات الجوية أو حُوّلت إلى مطارات أخرى بسبب العواصف في أنحاء ‏شمال أوروبا، حيث ألغى مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات الأوروبية ‏ازدحاماً، عشرات الرحلات الأحد، وأحصت وكالة فرانس برس على موقع المطار إلغاء ‏نحو 90 رحلة، معظمها إلى مدن أوروبية، بينها باريس وروما ودبلن. ‏

وتأثرت إيرلندا الشمالية بالعاصفة، حيث أُلغي عدد من الرحلات الجوية المغادرة من ‏بلفاست، وألغي إبحار عبارات عبر البحر الإيرلندي بين بلفاست وشمال غرب إنكلترا.‏

وتواجه دول شمال وغرب أوروبا مؤخراً أولى العواصف الخريفية لهذا العام مع تسارع ‏الرياح لدرجات قياسية، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة ‏بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.‏