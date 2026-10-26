عواصف تضرب شمال أوروبا تودي بحياة شخص وتتسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء

عواصم-سانا
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حوادث مرتبطة بعواصف عاتية، ضربت خلال اليومين الماضيين عدة دول في شمال أوروبا، وتسببت كذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 150 ألف منزل واضطرابات في حركة النقل وشبكات الهاتف.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر محلية في إسكتلندا قولها: إنّ شخصاً لقي حتفه جراء سقوط شجرة عليه جنوب غرب البلاد، في حين أدّت الرياح القوية إلى سقوط شجرة أخرى في شمال فرنسا تسببت في إصابة عدّاء أثناء مشاركته في سباق ماراثون.
وأدت عدة حوادث مرتبطة بالرياح في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى سقوط أشجار على المارة، وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الشدة.
انقطاعات واسعة في الكهرباء
أعلنت السلطات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن مرور العاصفتين “بويلو” و”أوستن” بفارق 24 ساعة، تسبب بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.
وسجّلت رياح بلغت سرعتها 135 كيلومتراً في الساعة في منطقة أرغيل وبوت بغرب إسكتلندا، وأغلقت أشجار وأسلاك كهرباء أسقطتها العاصفة طرقاً وخطوط سكك حديد في أنحاء إسكتلندا وشمال إنكلترا.
وأعلنت شركة “إينيديس” الفرنسية لتوزيع الكهرباء أن نحو 288 ألف منزل كانت محرومة من التيار عند اشتداد العاصفة “أوستن” يوم السبت، وظلّ نحو 59 ألف منزل بلا كهرباء ظهر الأحد، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني.
وأوضحت الشركة أن 2600 فني من موظفيها والعاملين لدى متعهديها يعملون على إعادة التيار.
وفي ألمانيا، تسببت “أوستن” يوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن عشرة آلاف منزل في مدينة فرايبورغ إم برايسغاو في جنوب غرب البلاد ومحيطها، وأعلن المستشفى الرئيسي في المدينة أنّه اضطر لحصر خدماته بالحالات الطارئة، بسبب انقطاع الكهرباء الذي عطّل أيضاً شبكة الهاتف المحمول.
فيما أفادت جمعية شبكات الطاقة البريطانية بأنّ أكثر من 400 ألف منزل شهدت انقطاعاً للكهرباء في أوقات مختلفة خلال العاصفتين.
وحذّرت الأرصاد البريطانية من أن العاصفة “بويلو” تشكل خطراً على الأرواح بسبب الحطام المتطاير والأمواج العاتية، داعية السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكا، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استمرار الرياح العاتية، مع بلوغ سرعتها مئة كيلومتر في الساعة على الساحل الشمالي.
إلغاء رحلات جوية
ألغيت مئات الرحلات الجوية أو حُوّلت إلى مطارات أخرى بسبب العواصف في أنحاء شمال أوروبا، حيث ألغى مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً، عشرات الرحلات الأحد، وأحصت وكالة فرانس برس على موقع المطار إلغاء نحو 90 رحلة، معظمها إلى مدن أوروبية، بينها باريس وروما ودبلن.
وتأثرت إيرلندا الشمالية بالعاصفة، حيث أُلغي عدد من الرحلات الجوية المغادرة من بلفاست، وألغي إبحار عبارات عبر البحر الإيرلندي بين بلفاست وشمال غرب إنكلترا.
وتواجه دول شمال وغرب أوروبا مؤخراً أولى العواصف الخريفية لهذا العام مع تسارع الرياح لدرجات قياسية، وسط تحذيرات من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.