302 متحف ومؤسسة فنية وثقافية في هولندا وبلجيكا تقاطع إسرائيل

بروكسل-سانا

أعلنت 302 متحف ومؤسسة فنية وثقافية في هولندا وبلجيكا عن بدء مقاطعة ثقافية مع إسرائيل ورفضها التعامل مع مؤسساتها بسبب الإبادة الجماعية في غزة، واستمرار احتلال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن المتاحف والمؤسسات الفنية والثقافية قولها في بيان اليوم: “بصفتنا أعضاء في القطاع الثقافي في هولندا وبلجيكا، لا نريد أن نبقى غير مبالين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح البيان أن قرار المقاطعة الثقافية جاء بعد دعوات طويلة من ناشطين وفنانين فلسطينيين، مؤكداً أن أكثر من 400 فنان عالمي انضموا إلى احتجاج “لا موسيقا للإبادة”، وحظروا موسيقاهم الخاصة من منصات البث الإسرائيلية.

ولفت إلى أن المقاطعة الثقافية لن تكفي لوقف الإبادة الجماعية والاحتلال، داعيا القطاع الرياضي والوسط الأكاديمي والمؤسسات الاقتصادية والسياسيين إلى قطع العلاقات أيضاً.

ومن بين الجهات المشاركة في المقاطعة مؤسسات بارزة، مثل متحف بونيفانتن في ماستريخت بهولندا، ومتحف الفنون الجميلة في غنت ببلجيكا، ومهرجان هولندا السينمائي، وأوبرا هولندا.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 235 ألف فلسطيني، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينياً بينهم 152 طفلاً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات.